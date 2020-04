Rapina in via Trento. La Polizia lo arresta

Nella mattinata di venerdì 24 Aprile u.s., nell’ambito dei maxi controlli connessi al contenimento del virus, gli Agenti dell’UPGSP hanno tratto in arresto un cittadino senegalese classe 89, per il reato di rapina, perpetrata ai danni di un cittadino italiano in questa Via Trento, avvicinato in strada con la scusa di avere in regalo una sigaretta.

Grazie alla strenua resistenza posta in essere dalla vittima, lo straniero riusciva ad impossessarsi solo di una di banconota da Euro 20 che veniva poi trovata addosso al senegalese una volta sottoposto a perquisizione personale. Infatti, gli Agenti delle Volanti, dopo pochi istanti dalla segnalazione della vittima, riuscivano a fermare l’autore della rapina proprio in Via Trento.

Nel corso degli accertamenti del caso, il rapinatore è risultato gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Terminate le formalità di rito, il senegalese veniva associato presso la locale Casa Circondariale come disposto dall’A.G., in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Questura di Parma