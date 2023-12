Rapina nel negozio “La Saponeria” in via Emilia Ovest

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 14.00 circa, personale delle Volanti della Polizia di Stato, su disposizione della Centrale Operativa, è intervenuto presso l’attività commerciale “La Saponeria” di Via Emilia Ovest, per la segnalazione di un uomo che aveva appena commesso un furto all’interno del negozio.

La Volante, giunta immediatamente sul posto, allo scopo di ricostruire i fatti, ha preso contatti con le richiedenti, dipendenti del negozio, le quali hanno riferito di aver inseguito il soggetto autore del furto riuscendo a recuperare la merce indebitamente sottratta non prima però che lo stesso proferisse minacce e usasse violenza nei loro confronti nel tentativo di assicurarsi il possesso della refurtiva.

A questo punto, anche alla luce della descrizione fornita da parte delle richiedenti, il personale delle Volanti si è subito messo alla ricerca del malvivente riuscendo prontamente a rintracciarlo per poi accompagnarlo in Questura per le attività di rito.

L’uomo, fotosegnalato da parte del personale della Polizia Scientifica, è stato identificato per un cittadino italiano 30enne, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona oltre che per stupefacenti. Dagli accertamenti in banca dati è risultato altresì che a carico del malvivente era stato emesso nell’ultimo mese di ottobre un foglio di via obbligatorio con il quale il Questore di Parma ne aveva ordinato l’allontanamento dal Comune di Parma.

Al termine delle incombenze di rito, il 30enne è stato arrestato per il reato di rapina impropria e contestualmente denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Dell’arresto è stata data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria che ha disposto che l’uomo venisse tradotto presso la casa circondariale di Parma in attesa in attesa del giudizio di convalida.