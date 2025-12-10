Rapina una gioielleria in centro aggredendo il titolare: 27enne arrestato dopo una breve fuga

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 27 anni, gravemente indiziato di aver compiuto una rapina impropria aggravata ai danni di una gioielleria del centro cittadino.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 3 dicembre, intorno alle ore 12. Tre pattuglie delle Volanti della Questura sono intervenute in Strada G. Mazzini dopo la segnalazione di una rapina compiuta da un giovane di origine nordafricana.

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno raccolto le prime informazioni dai titolari della gioielleria e visionato le immagini di videosorveglianza, che mostrano le fasi dell’aggressione: dopo essersi impossessato del denaro, l’autore avrebbe sferrato un pugno al titolare prima di fuggire.

Le ricerche, avviate immediatamente, hanno permesso di rintracciare il sospettato in Viale Fratti, nei pressi della stazione ferroviaria. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno recuperato 250 euro in banconote da 50, ritenute provento della rapina.

Privo di documenti, il 27enne è stato accompagnato in Questura per l’identificazione tramite rilievi foto-dattiloscopici. Terminati gli adempimenti, è stato arrestato per rapina impropria aggravata e, su disposizione del pubblico ministero di turno, condotto alla Casa Circondariale di Parma in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha successivamente disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Parallelamente, proseguono le indagini per verificare un possibile coinvolgimento dell’uomo in altri episodi analoghi registrati in città.