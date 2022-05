Rapinano un coetaneo in via Farini: denunciati due minorenni

Denunciati per rapina due minori, di 15 e 16 anni, che insieme a dei coetanei si sono impossessati di una somma di denaro sottraendola ad un ragazzo. Il tutto inizia, il pomeriggio del 3 maggio, in Via Farini quando una donna si accorge che quattro giovani hanno circondato un ragazzo facendosi consegnare una banconota per poi fuggire in direzione di Piazza Garibaldi.

Immediatamente si avvicina alla vittima per verificarne le condizioni e chiama il numero d’emergenza 112 raccontando l’accaduto. Nel frattempo, il derubato fa presente di non volere denunciare i giovani, in quanto ha paura di eventuali ritorsioni. L’immediato e tempestivo intervento delle pattuglie della Stazione di Parma Oltretorrente, in costante contatto telefonico con la testimone che segue a distanza il gruppo, ha permesso di fermare i fuggitivi sotto i portici della Pilotta. Condotti in caserma, i Carabinieri nonostante la vittima sia rimasta sconosciuta, in quanto allontanatasi dal luogo, sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio attribuendo ad ogni partecipante le proprie responsabilità. Infatti, con la dettagliata testimonianza della donna e la raccolta di ulteriori elementi indizianti sono riusciti ad identificare i minori, quali presunti “attori” del reato. Al termine delle formalità di rito i due sono stati denunciati per rapina alla Procura dei Minori di Bologna. Tutti sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma