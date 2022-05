Rapinato un giovane in via Toschi. Individuati i responsabili

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, nella giornata di ieri, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria 2 giovani, un italiano ed una marocchina, per rapina in concorso in danno di altro giovane italiano.

I fatti risalgono al 10 maggio u.s. quando il giovane ragazzo è stato avvicinato, in viale Toschi, dai due soggetti ritenuti responsabili della rapina. In particolare, i due, dopo averlo minacciato e spintonato, si facevano consegnare, con veemenza, i 15 euro in contanti dei quali era in possesso il ragazzo unitamente ad un anello in acciaio, placcato in oro, del valore di circa 10 euro.

Le indagini dei militari dell’Arma sono partite subito dopo la denuncia sporta dalla vittima dell’atto criminoso e hanno consentito di individuare validi riscontri investigativi per evidenziare le precise responsabilità dei due correi e denunciarli alla competente Autorità Giudiziaria.

Non è la prima volta che episodi di questo tipo vengono denunciati presso le Stazioni Carabinieri della città ducale. Anche in questo caso, grazie all’intuito investigativo dei militari dell’Arma e alla conoscenza del territorio, oltre alla collaborazione delle vittime e della cittadinanza tutta, i militari hanno circostanziato le evidenze investigative per assicurare i verosimili autori degli atti criminosi alla giustizia.