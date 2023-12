Rapine in città ai danni di un supermercato e di un venditore ambulante di fiori: arrestati due uomini e una donna

Nella giornata ieri, personale delle Volanti della Questura di Parma, in due episodi diversi, ha tratto in arresto tre persone rispettivamente per il reato di rapina impropria in concorso e per il reato di rapina aggravata.

Il primo episodio risale al primo pomeriggio quando un equipaggio delle Volanti, su disposizione della Centrale Operativa, è intervenuto presso un supermercato in Strada Mercati in seguito alla segnalazione di furto consumato ad opera di due persone.

La Volante, giunta immediatamente sul posto allo scopo di ricostruire i fatti, ha contattato il richiedente, l’addetto alla vigilanza del negozio, il quale ha immediatamente indicato agli operatori due persone, un uomo e una donna, che si stavano allontanando velocemente dal supermercato con al seguito alcune borse.

Nello specifico, l’addetto alla vigilanza ha riferito agli operatori di aver notato durante il suo turno di lavoro due persone, un uomo e una donna, che si aggiravano con fare sospetto tra le corsie del supermercato e che, dopo essersi accertati di non essere visti, iniziavano a prelevare diversi articoli dagli scaffali per poi nasconderli all’interno dei cappotti; tuttavia, accortisi della presenza dell’addetto alla vigilanza, i due soggetti si dirigevano verso l’uscita del supermercato oltrepassando le casse e non pagando la merce per poi però essere subito fermati dall’addetto alla vigilanza per un controllo fiscale.

Vistisi scoperti, allo scopo di guadagnarsi la fuga i due soggetti hanno aggredito l’addetto alla sicurezza spintonandolo energicamente e afferrandolo per il collo riuscendo così a fuggire con la merce rubata.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno fermato immediatamente fuori dal supermercato l’uomo e la donna, identificati rispettivamente per una 41enne ed un 37enne, entrambi italiani. Sottoposti a perquisizione sul posto, sono stati trovati entrambi in possesso della merce rubata che è stata subito riconsegnata al responsabile del negozio.

Durante le fasi della perquisizione, il 37 enne, allo scopo di eludere il controllo, ha cominciato a spintonare gli operatori cercando di colpirli con pugni e calci.

Accompagnate in Questura, le due persone sono state fotosegnalate da parte del personale della polizia scientifica. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che i due risultavano gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Alla luce dei fatti, le due persone sono state arrestate per il reato di rapina impropria in concorso e contestualmente denunciate per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

Al termine dell’attività, le due persone, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono state tradotte in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Quanto al secondo episodio, alle ore 23.30 circa, le volanti sono intervenute in Via Emilia est su disposizione della Sala Operativa in seguito alla segnalazione di una rapina perpetrata ai danni di un venditore ambulante di fiori.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno contattato il richiedente impegnato nel frattempo a prestare soccorso alla vittima percossa al volto, il quale riferiva di aver assistito ad una rapina ai danni di un ambulante e che i due autori, dopo averlo aggredito e avergli rubato i fiori, si erano allontanati facendo perdere le proprie tracce. L’uomo forniva però ai poliziotti dettagliate descrizioni degli autori.

Le volanti dunque, acquisite le descrizioni, si sono messe immediatamente alla ricerca dei due soggetti. Uno dei due autori, le cui caratteristiche fisiche coincidevano con quelle descritte, è stato subito intercettato da un equipaggio poco distante dal luogo teatro del fatto mentre era intento a lanciarsi dal piano calpestabile di un garage al fine di sottrarsi al controllo.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dai poliziotti intervenuti e, riconosciuto come l’autore della rapina, è stato accompagnato in Questura per l’attività di identificazione e fotosegnalamento condotta da parte del personale della Polizia Scientifica. Al termine degli accertamenti l’uomo, identificato per un cittadino rumeno19enne incensurato, è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata e, su disposizione dell’A.G., è stato tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Sono tuttora in corso le indagini per identificare compiutamente l’altro autore della rapina.

Questura di Parma