“RappresentiAmo la nostra scuola”: premiati i vincitori della quarta edizione del concorso

Premiati i vincitori del concorso “RappresentiAmo la nostra scuola – IV edizione”, rivolto ai rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto delle Scuole Secondarie di secondo grado della provincia di Parma e ai Rappresentanti degli Studenti presso la Consulta Provinciale degli Studenti. I riconoscimenti sono stati consegnati nella sala di rappresentanza del Comune dall’Assessora alla Partecipazione, Daria Jacopozzi, alla presenza del dirigente scolastico del Liceo Giacomo Ulivi, Giovanni Brunazzi, e di Cristina Guerranti in rappresentanza del Liceo Maria Luigia, con loro anche l’Amministratore Unico di Infomobility, Michele Ziveri.

I ragazzi premiati del Liceo Maria Luigia sono stati Francesco Concari ed Elisa Pizzatti Sertorelli. I premiati del Liceo Scientifico Ulivi sono stati Lorenzo Bisceglie, Giacomo Gozzi, Giulia Silvestri e Mattia Tambini. Ai vincitori buoni per mobilità sostenibile e ingressi a iniziative culturali.

Sono state premiate la capacità ed il lavoro svolto dai ragazzi e dalle ragazze per il lavoro svolto come giovani cittadini attivi. Obiettivo del concorso è stato, infatti, quello di promuovere la collaborazione tra studenti e Enti che insistono sul territorio come Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, attraverso la progettazione e realizzazione di eventi, iniziative e progetti creati e sviluppati dai rappresentanti degli studenti.