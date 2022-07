Rassegna “Intersezioni”: appuntamenti il 7 luglio alla Casa nel Parco e il 9 luglio a Noceto

Prosegue questa settimana con due appuntamenti la rassegna di danza contemporanea “Intersezioni – Incroci di arti performative & NEXT GENERATION/PARMA”, ideata da Artemis Danza e diretta da Monica Casadei, realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e NEXT GENERATION/PARMA, con il sostegno del Comune di Parma.

Caratteristica della rassegna è quella di proporre serate con brevi coreografie di autori emergenti ed affermati, impegnati con il linguaggio del corpo – in una contaminazione costante di danza, circo, video, musica dal vivo, arti visive – a indagare temi della condizione umana.

Giovedì 7 luglio (ore 21.30) al Cortile della Casa nel Parco di Parma, in collaborazione con Associazione Culturale L.O.F.T., nell’ambito della rassegna “Sul Naviglio”, Fattoria Vittadini, nata nel 2009 da allievi della Paolo Grassi di Milano, presenta “So close so far”, coreografia di Chiara Ameglio e Pieradolfo Ciulli, una performance sul significato della distanza e sul valore che acquista se accompagnata dal desiderio umano di annullarla; Zerogrammi, compagnia torinese, fondatrice del Centro di Residenza Casa Luft e vincitrice del Premio Danza&Danza 2021 e Premio Hystrio 2013, presenta “Momento”, coreografia di Stefano Mazzotta, primo capitolo di un progetto ispirato a Il racconto dell’isola di Josè Saramago. A concludere la serata sarà “Alfa (studio 1)” di Artemis Danza, coreografia di Jessica D’Angelo, un viaggio introspettivo in cui il corpo diventa strumento di proiezioni, memorie e visioni.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al chiuso presso il Teatro Scuola Vicini in via Milano 16/A.

Sabato 9 luglio (ore 18.30) al Castello della Musica di Noceto saranno presenti la giovane compagnia napoletana Cornelia con “Kurup” di Nicolas Grimaldi Capitello, vincitore di Danza Urbana XL 2020, la pugliese Altra Danza con “You”, coreografia di Simona Curtignelli e Mino Viesti, e “Give” di Atzewi Dance Company, coreografia di Alex Atzewi. Seguirà l’esibizione di danza aerea a cura di NDC – New Dance Company.

Ingresso: 8,00 Euro; 4,00 Euro (studenti universitari). Prenotazioni consigliate telefonando al numero 346-1307815 o scrivendo a intersezioni@artemisdanza.com

Per informazioni: www.artemisdanza.com