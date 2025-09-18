Rassegna organistica “Festival Serassi 2025”: quattro appuntamenti musicali a Colorno

Torna anche quest’anno il Festival Serassi, la rassegna organistica a ingresso libero per valorizzare il monumentale organo Serassi della Cappelle Ducale di San Liborio a Colorno.

Il festival si aprirà Giovedì 25 settembre alle 20.30 nel Duomo di Colorno con l’inaugurazione del restauro dell’organo Cavalli del 1892. Protagonisti della serata il tenore Luca Bodini e l’organista Paolo Bottini, impegnati in un programma dedicato alla musica sacra di Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni e Ponchielli.

Il secondo appuntamento sarà domenica 28 settembre alle 18 nella Cappella Ducale di San Liborio, cuore storico del festival, con il maestro Stefano Innocenti, celebre virtuoso che proporrà un viaggio tra Rinascimento, Barocco e Ottocento.

Sempre a San Liborio, domenica 5 ottobre alle 18, il maestro Marco Vincenzi guiderà il pubblico nella tradizione organistica tedesca da Buxtehude a Bach fino a Mozart.

Il gran finale è atteso domenica 12 ottobre alle 18 con la Schola Gregoriana della Cattedrale di Reggio Emilia, il soprano Monica Piccinini, il trombettista Francesco Gibellini e l’organista Primo Iotti: un concerto che intreccerà gregoriano, polifonia e celebri brani per soprano, tromba e organo.

Il festival è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Colorno, la Provincia di Parma e il sostegno della Fondazione Cariparma.

Ingresso libero.