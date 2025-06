Rassegna “Sul Naviglio…”: Marco Baliani presenta il suo nuovo libro

Un appuntamento imperdibile quello di mercoledì 11 giugno, alle ore 18.00, presso l’Oratorio Novo della Biblioteca Civica, in Vicolo Santa Maria a Parma.

Marco Baliani, attore straordinario, intellettuale, maestro del teatro di narrazione e artista a tutto tondo, presenterà la sua ultima creazione letteraria dal titolo “Con il cuore in bocca – readings”, edito da Titivillus, con la lettura al pubblico di alcuni passaggi.

L’evento sarà l’anteprima dell’ottava edizione della rassegna “Sul Naviglio…racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema” realizzata dall’associazione L.O.F.T. – con il sostegno del Comune di Parma e il contributo di Fondazione Cariparma, Chiesi Farmaceutici, Cooperativa Sociale Proges, Oiki, Sipi – che inaugurerà ufficialmente lunedì 16 giugno, alle 21.30, nel cortile di Officine ON/OFF, al quartiere San Leonardo, e proseguirà fino al 10 luglio.

“(…)Questi scritti non nascono, come altre mie opere teatrali, da una performance orale narrativa per poi sedimentarsi in scrittura: questa volta sono scritti pensati per la pagina, per quella carta stampata che dovrebbe garantire la durata nel tempo che invece la parola parlata non ha.

Eppure anche qui, nello scriverli, immaginavo la mia voce che li trasformava in suono da far vivere nel qui ed ora dell’atto teatrale. La letterarietà si andava declinando in forme più orali, di presa diretta sul mondo. Scritture da leggere a voce alta, dunque. (…)” (Marco Baliani)

Un’opera letteraria che si trasforma in agire performativo: proprio quello che sottostà da sempre al fervore creativo di un fine intellettuale e gigante del teatro come Baliani.