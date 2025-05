Rassegna teatrale estiva 2025 Corte Le Giare Ragazzola

Due diversi approcci alla comicità nei due monologhi in scena quest’anno alla rassegna teatrale estiva presso la Corte Le Giare di Ragazzola. Nell’accogliente spazio agreste alle porte di Ragazzola venerdì 27 giugno, alle ore 21.30, Vito con il nuovo spettacolo “L’altezza delle lasagne”, scritto da Francesco Freyrie e Andrea Zalone, ci porta su un terreno a lui caro, quello del cibo, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il “piano cottura”. Il fil rouge è dunque il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive. Attore comico da sempre appassionato gourmet e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina, Vito affronta il tema con ironia e un pizzico di feroce sarcasmo. Con la comicità che lo contraddistingue l’attore prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento cibo, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per le allergie, intolleranze, diete e mode alimentari. Uno spettacolo “politicamente scorretto” in cui chiunque si sentirà “preso in mezzo” e in qualche modo coinvolto. “Non offendo e non giudico nessuno” dichiara Vito “ma siamo talmente ossessionati da ciò che mangiamo o che vorremmo mangiare, che siamo diventati grotteschi”. Qualcuno vede nel futuro la possibilità che esista una decrescita felice, la cucina sicuramente ne trarrà giovamento! La morale? Resta sempre la stessa: cucinare con amore per chi si ama (compresi se stessi), amando l’ambiente che ci circonda, senza sprechi né eccessi.

Sabato 28 giugno, alle ore 21.30, Valerio Aprea, attore poliedrico dallo stile personalissimo, propone lo spettacolo "Lapocalisse":

La rassegna teatrale estiva è sostenuta da Comune di Roccabianca, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma, Iren, Taro Plast, Conad di San Secondo, Proges e Spirito Verdiano. I biglietti di ingresso, al costo di 15 euro, sono in vendita presso Edicola di Ragazzola, Ortofrutta di Roccabianca, Parma Point, borgo Angelo Mazza, 8/a Parma e Fotovideo Carpediem, via Berenini, 59 Fidenza oppure possono essere pagati con bonifico bancario e carta del docente previa richiesta al numero whatsapp 339.5612798 o all’indirizzo mail teatrodiragazzola@aruba.it. Per ulteriori informazioni www.teatrodiragazzola.it .

venerdì 27 giugno ore 21.30

L’ALTEZZA DELLE LASAGNE

Monologo di sopravvivenza gastronomica

con Vito

di Francesco Freyrie e Andrea Zalone

assistenza drammaturgica e regia Daniele Sala

produzione Cronopios Srl

Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado?

Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna?

Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione?

In questo nuovo spettacolo Vito ci porta su un terreno a lui caro, quello del cibo, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Il fil rougeè dunque il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive. Vito, attore comico da sempre appassionato gourmet e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina, affronta il tema con ironia e un pizzico di feroce sarcasmo. Con la comicità che lo contraddistingue l’attore prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento cibo, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per le allergie, intolleranze, diete e mode alimentari. Uno spettacolo “politicamente scorretto” in cui chiunque si sentirà “preso in mezzo” e in qualche modo coinvolto. “Non offendo e non giudico nessuno” dichiara Vito “ma siamo talmente ossessionati da ciò che mangiamo o che vorremmo mangiare, che siamo diventati grotteschi”. Qualcuno vede nel futuro la possibilità che esista una decrescita felice, la cucina sicuramente ne trarrà giovamento! La morale? Resta sempre la stessa: cucinare con amore per chi si ama (compresi se stessi), amando l’ambiente che ci circonda, senza sprechi né eccessi.

sabato 28 giugno ore 21.30

LAPOCALISSE

con Valerio Aprea

testi Makkox e Valerio Aprea

luci e video Alessandro Barbieri

una produzione Argot Produzioni e Dada

in collaborazione con Infinito

L’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile.

Come un immergerci dentro i nostri peggiori incubi travestiti da contemporaneità, come tuffarci dentro le debolezze del nostro tempo, come fare un bagno, tra ironie suadenti, dentro le nostre piccole esistenze. Dalla penna sagace e fresca di Marco Dambrosio, in arte Makkox, che oltre a disegnare sa anche scrivere in maniera ficcante, e dalla presenza scenica di Valerio Aprea, con il suo stile stralunato, sempre in bilico tra il sospeso, il sorpreso e il cinico, nasce lo spettacolo “Lapocalisse”, tutto incentrato sulla decadenza, la deriva, lo scivolamento, il down di questi nostri anni difficili ai quali non sappiamo porre rimedio se non fotografandoli, affrescandoli, al massimo riderne perché siamo piccole pedine di un gioco che, pur sforzandoci, non riusciamo a capire né a comprendere fino in fondo.

CORTE LE GIARE DI RAGAZZOLA

via provinciale vecchia, 33 Ragazzola (PR)