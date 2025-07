Reading letterario/teatrale di Andrea Cavalieri presso OltreLab

Martedì 8 luglio alle 18 presso OltreLab (Piazzale Bertozzi 41, Parma) in collaborazione con Libreria Diari di bordo si terrà il reading letterario/teatrale di Andrea Cavalieri basato sul suo libro “Pensavo fosse birra invece era amore” edito da Pendragon.

Il romanzo si apre con le vicende ambientate a Bologna che riguardano la giovane Clementina, conosciuta da tutti come “Fuoco”, già in ritardo per la lezione dell’odiato prof Balboni. La ragazza ancora non sa che l’aspetta una giornata tutt’altro che banale, destinata a sconvolgere la sua abituale routine. Un umiliante svenimento, lo sbocciare inaspettato di un nuovo amore e, soprattutto, la misteriosa scomparsa della sua coinquilina e migliore amica, Meshi: tutto avviene nel giro di poche ore.

Da quel momento, lontane l’una dall’altra, le due ragazze si troveranno a fronteggiare una serie di eventi rocamboleschi, di personaggi singolari e di coincidenze dettate dal destino, desiderando più di ogni altra cosa di potersi prima o poi riabbracciare. Un’avventura poliziesca che si snoda tra le vie, le aule universitarie, i bar e le campagne bolognesi, in un intricato incastro di relazioni, sogni, paure e giochi di potere.

L’autore Andrea Cavalieri è nato a Bologna nel 1967. Esordisce come scrittore con Le voci del fiume e Dove i diritti stanno di casa, due volumi illustrati da Claudio Pesci a favore di UNICEF. Insieme a Silvia Aquilini, autoproduce e promuove il romanzo Via San Vitale 56, la dea e il poeta (2015) a cui seguirà l’omonima commedia teatrale da lui scritta e diretta. In seguito pubblica la raccolta di racconti La notte che diventammo grandi (Ibiskos Editrice Risolo, 2016) e i romanzi Contro ogni probabilità (Pendragon, 2017), Il lato imperfetto delle cose (Pendragon, 2020, da cui nel 2022 ha tratto uno spettacolo teatrale dal medesimo titolo), Pensavo fosse birra invece era amore (Pendragon, 2024). Negli ultimi anni ha partecipato, come attore, a diverse importanti produzioni teatrali e cinematografiche.