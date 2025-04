Referendum: a Parma talk e musica per il lancio della campagna

LA PIAZZA PER I REFERENDUM: talk e musica sabato 12 aprile per la campagna informativa sui 5 referendum su lavoro e cittadinanza previsti l’8 e 9 giugno.

Il Comitato promotore di Parma per i SÌ ai referendum invita tutti i cittadini e le cittadine a passare in piazzale Picelli dalle ore 10 alle ore 18 per parlare dei referendum con ospiti, partiti, associazioni.

Un giornata per conoscere, approfondire, porre domande sui temi dei 5 referendum, dove sarà possibile ascoltare le voci di coloro che li sostengono perché convinti che così si potrà fare la differenza.

Nella piazza sarà presente il gazebo del Comitato cittadino per i SÌ con attiviste e attivisti che distribuiranno materiali informativi sui 5 quesiti referendari dell’8-9 giugno.