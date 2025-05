Referendum, Maurizio Landini a Parma il 26 maggio

In vista dell’appuntamento referendario dell’8 e 9 giugno prossimi, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, sarà a Parma il prossimo lunedì 26 maggio, alle ore 21, in piazza Garibaldi.

La CGIL è uno dei componenti del Comitato promotore per i sì ai referendum, che, come ha ripetutamente affermato il segretario della CGIL, rappresentano un’occasione di libertà e partecipazione. “Andare a votare è un atto di democrazia, di partecipazione, è un atto che dimostra la libertà di un paese. Poter votare per cambiare leggi sbagliate è un elemento di democrazia e soprattutto in questo momento questo significa andare a votare per cancellare delle leggi che hanno ridotto e cancellato i diritti, reso più precario il lavoro, hanno reso più facile morire sul lavoro. Quindi è un atto di grande libertà e per questo sono molto sorpreso che il partito di maggioranza del governo, che è il partito anche del Presidente del Consiglio, dia indicazioni di non andare a votare”.

Tutta la cittadinanza è invitata all’appuntamento.