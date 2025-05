Referendum: momenti informativi in Oltretorrente, a Fidenza e Bedonia

C’è chi prova ad affossare il referendum, forte di una scandalosa assenza di momenti informativi e di approfondimento negli spazi radiotelevisivi o assecondando la decisione degli esponenti della maggioranza di invitare gli elettori e le elettrici all’astensione l’8 e 9 giugno. Invitare a disertare le urne è un messaggio che rappresenta un attacco non troppo velato all’esercizio di un diritto costituzionale.

Per rompere il silenzio CGIL Parma, componente del Comitato promotore cittadino per il referendum, organizza per la mattinata di sabato 10 maggio, dalle ore 9 alle ore 12.30, momenti informativi, sia nell’Oltretorrente cittadino, in strada Imbriani, che nelle piazze di Fidenza (piazza Garibaldi) e Bedonia (davanti la Camera del Lavoro, in piazzale caduti del Lavoro, 1).

Si terrà una breve conferenza stampa alle ore 10.30 in strada Imbriani (nei pressi della Chiesa di Padre Lino) a Parma.