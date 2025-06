Regio in Tour, domenica 15 giugno la musica di Verdi a Montechiarugolo

La Fondazione Teatro Regio di Parma presenta “Regio in Tour. Aspettando Falstaff”, un evento musicale che anticipa il debutto di “Falstaff” al Teatro Regio durante il Festival Verdi: cinque concerti lirici realizzati dal Teatro Regio con la Provincia di Parma in luoghi di interesse storico-artistico, con protagonisti giovani artisti dell’Accademia Verdiana.

Domenica 15 giugno 2025, alle ore 19:00, nella Sala Amoretti di Basilicanova (Via Giovanni Falcone n. 2), gli artisti dell’Accademia Verdiana interpreteranno brani da “Falstaff” di Giuseppe Verdi, accompagnati al pianoforte.

Il concerto lirico, che coinvolge gli allievi dell’Accademia Verdiana e il musicologo Giuseppe Martini, è un’occasione unica per scoprire la musica di Verdi.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

“Grazie alla Provincia di Parma per il coordinamento di questa iniziativa che non solo consolida ma anche implementa il rapporto che abbiamo costruito in questi anni con il Teatro Regio. Aggiungiamo così un tassello al mosaico del programma culturale e della promozione territoriale del Comune di Montechiarugolo, coinvolgendo in questo caso l’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma in un concerto dedicato alle arie più celebri del Falstaff, che debutterà in ottobre al Festival Verdi 2025. Per noi è un orgoglio essere riusciti a portare un’istituzione culturale importante come il Teatro Regio sul nostro territorio, dando la possibilità ai cittadini e ai turisti di poter ascoltare in un’occasione diversa dal solito l’opera verdiana – ha dichiarato Daniele Friggeri, sindaco del Comune di Montechiarugolo”.

“Quando la grande musica si propone, Montechiarugolo è presente. In attesa che Falstaff debutti a ottobre al Festival Verdi 2025, Aspettando Falstaff è un’occasione importante per cominciare a respirare l’aria della famosissima opera in luoghi speciali della provincia. Oggi più che mai abbiamo necessità di queste sinergie per la promozione del nostro territorio. Il concerto dà l’opportunità di ascoltare le celebri aree dell’opera, interpretate dalle voci più interessanti uscite dall’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma – ha dichiarato Giuseppe Meraviglia, assessore alla Promozione Turistica”.