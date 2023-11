RegioInsieme: il progetto sociale del Teatro Regio realizzato con “Parma, io ci sto!”

Sensibilizzare, coinvolgere e ispirare la comunità rispetto a temi sociali, garantire accessibilità e inclusione, creare opportunità di incontro e formazione: è questa la missione di RegioInsieme, il progetto sociale realizzato dal Teatro Regio di Parma insieme all’associazione “Parma, io ci sto!”

Nato nel 2019, RegioInsieme si è negli anni ulteriormente strutturato grazie alla fitta rete di relazioni intessute con associazioni e realtà del terzo settore di Parma e Provincia, confluite in un tavolo di coprogettazione in cui condividere idee, riflessioni e costruire un calendario di appuntamenti in costante divenire. Un vero e proprio “cartellone sociale”, che prende il via sabato 25 novembre 2023 con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e scandirà la Stagione 2023-24 con spettacoli, laboratori, percorsi di accessibilità ed esperienze formative.

Sono già molte le iniziative confermate, tra cui quelle dedicate all’accessibilità, in collaborazione con le Associazioni Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti UICI e Ente Nazionale Sordi ENS, insieme alle quali sono stati strutturati percorsi di introduzione all’opera dedicati al pubblico con deficit visivo o uditivo. Sarà poi portata avanti la progettualità del Manifesto etico sperimentata con successo durante l’ultima edizione del Festival Verdi, che coinvolgerà ancora una volta gli artisti impegnati nelle produzioni della Stagione 2024.

Tantissimi i progetti, che rinnovano le importanti collaborazioni con As.Li.Co., Associazione Rapsody, Pistapoci, l’Ospedale di Parma, gli Istituti Carcerari e le RSA, e i Centri Giovani di Parma, impegnati nei progetti legati alle prove Under30. Anche quest’anno, insieme ai Laboratori Famiglie del Comune di Parma, RegioInsieme promuove gli incontri di musicoterapia a sostegno delle famiglie colpite dal lutto perinatale. Un programma che testimonia una presenza capillare del Teatro Regio nel territorio, in grado di accorciare le diseguaglianze e raggiungere ogni tipo di pubblico, per offrire a tutti, grazie al potere dell’arte e della musica, occasioni di cura, sviluppo e benessere personale.

LA GIORNATA PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Facendo propri i valori di libertà, dignità, rispetto, il Teatro Regio di Parma rinnova anche quest’anno, il 25 novembre, la propria partecipazione alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, esponendo sui gradini del colonnato le scarpe rosse, simbolo della giornata. Alle ore 13.00 risuonerà dai fornici l’aria Vissi d’arte, da Tosca di Giacomo Puccini, eseguita dal soprano Margarita Altunina accompagnata al pianoforte da Luca Leonetti, per rievocare, attraverso le parole di una delle eroine d’opera più celebri, le tantissime storie che sono ancora oggi tragicamente sotto i nostri occhi e che, con una frequenza allarmante, continuiamo a trovare tra le pagine della cronaca quotidiana.

I PERCORSI DI ACCESSIBILITÀ ALL’OPERA

RegioInsieme realizza, in collaborazione con UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Parma, percorsi di introduzione all’ascolto dedicati alle persone con deficit visivo.

In occasione della recita di sabato 25 novembre di Flauto magico. Il suono della pace si terrà un laboratorio introduttivo allo spettacolo dedicato alle persone cieche e ipovedenti. Il laboratorio, a cura di As.Li.Co. e condotto da Margherita Valtorta, si struttura come un percorso che condurrà il pubblico ad esplorare, attraverso l’uso di tavole tattili, il teatro e il suo dietro le quinte, e scoprire tutti gli elementi che compongono lo spettacolo. Al termine del percorso, il gruppo assisterà allo spettacolo attraverso il supporto di audioguide che trasmetteranno in diretta l’audiodescrizione dell’opera.

Per ciascuna delle tre opere della Stagione Lirica, gli incontri Conversazioni musicali, condotti da Laura Minto, condurranno il pubblico di UICI in un percorso di introduzione all’opera, con ascolti al pianoforte a cura di Milo Martani. Si inizia l’8 gennaio 2024 con Il barbiere di Siviglia e si prosegue l’11 marzo 2024 con L’elisir d’amore e il 13 maggio 2024 con Tosca.

