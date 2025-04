Registro di condoglianze per Papa Francesco in Prefettura

A seguito della proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, in Prefettura – ufficio territoriale del Governo è stato predisposto un registro di condoglianze per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio.

Il registro sarà a disposizione al Corpo di Guardia della Prefettura secondo i seguenti orari: mercoledì 23 aprile dalle 15 alle 17; giovedì 24 aprile, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 e sabato 26 aprile dalle 9 alle 12.