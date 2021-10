Renzi a Parma: “Non do un giudizio positivo sull’Amministrazione Pizzarotti”

Tanti parmigiani hanno accolto Matteo Renzi a Parma per la presentazione del suo libro “Controcorrente”,

intervistato da Claudia Fusani al Bequadro Restaurant & Sound in via Goito.

Renzi ha parlato del governo Draghi, giustizia, legge elettorale, oltre che delle comunali di Parma 2022 dove ha dichiarato che “saremo nella squadra vincente. Non do un giudizio positivo dell’Amministrazione Pizzarotti”.

Renzi ha ricordato il civismo del sindaco Ubaldi, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa.