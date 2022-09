“Restiamo umani”: cena benefica in favore del soccorso in mare ai migranti e in ricordo di Gianni Caligaris

Sabato 17 Settembre alle 19:30 si terrà la cena “Restiamo umani”, presso Lostello della cooperativa EMC2, in Cittadella a Parma. L’evento è organizzato dal Gruppo di Iniziativa Territoriale dei soci di Parma di Banca Etica, in collaborazione con il gruppo Mission e Ciac.

Tutto il ricavato della cena (25 euro per gli adulti, 15 per i bambini) andrà a favore di Mediterranea e Resq, due realtà che fanno monitoraggio e soccorso dei viaggi in mare di migranti. Ci sarà inoltre la possibilità di ascoltare testimonianze da parte di membri di queste realtà.

L’evento è dedicato alla memoria di Gianni Caligaris, sociologo e ambientalista che tanto si è speso nel sociale e nella vita della nostra città.

È necessaria la prenotazione, che si può effettuare chiamando il numero 347/2948705 oppure scrivendo a git.parma@bancaetica.org