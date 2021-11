Restituiti ai proprietari oggetti di valore rubati con truffa ad anziani della Bassa alcuni mesi fa

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Colorno, a seguito del dissequestro dei beni sottratti, hanno restituito ad alcuni truffati parte dei gioielli rubati tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Grande la soddisfazione delle vittime, che temevano non avrebbero più rivisto i preziosi che, nella maggior parte dei casi, costituivano oggetti conservati più che altro per il loro valore affettivo, i cosiddetti “gioielli di famiglia”.

Il tutto ha inizio a fine 2019 quando la Stazione carabinieri di Colorno e l’Aliquota Operativa della Compagnia di Fidenza, hanno condotto una complessa attività di indagine.

I gravi indizi di colpevolezza acquisiti hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di richiedere e ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari due ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite, a marzo del 2020, nei confronti di due zingari sinti piemontesi residenti nel cuneese.

Gli arrestati hanno commesso un totale di nove tra furti e truffe in abitazione nella “Bassa Parmense”, in danno di anziani che sono stati raggirati con la c.d. tecnica del “finto appartenente alle forze dell’ordine” ed ai quali sono stati rubati gioielli e denaro contante per circa 50.000,00 euro.

Nel corso delle perquisizioni effettuate in Piemonte, i militari, hanno rinvenuto e sequestrato circa cento gioielli, per un valore complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro.

Gli indagati, tuttora sottoposti a misure cautelari, hanno risarcito le vittime ma non sono riusciti ad evitare la condanna, recentemente divenuta irrevocabile per un totale di otto anni circa di reclusione.

