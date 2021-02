Sissa – Trecasali: Ri-Puliamo Noi, una mattinata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nei fossi

Sacchi di plastica, cartacce, bottiglie, lattine. È tutto quello che, purtroppo, si può trovare nei fossi delle nostre strade. Un fenomeno tristemente presente anche nel territorio di Sissa Trecasali dove il Comune, con la collaborazione di IREN, ha deciso di promuovere “Ri-Puliamo noi” per domenica 7 marzo 2021.

Una mattinata, con ritrovo alle 9, dedicata al recupero dei rifiuti abbandonati e alla pulizia dei fossi nell’area antistante la chiesa di San Quirico di Sissa Trecasali.



“Purtroppo – commentano il sindaco di Sissa Trecasali Nicola Bernardi e l’assessora all’Ambiente Sara Tonini – il gesto di grande inciviltà dell’abbandono dei rifiuti è ancora troppo diffuso. La maleducazione di pochi mette in cattiva luce il buon operato della maggioranza dei cittadini rispettosi delle regole sulla corretta gestioni dei rifiuti. Quella del 7 di marzo sarà una mattinata dal forte valore simbolico durante la quale i volontari delle associazioni ed i liberi cittadini potranno contribuire alla pulizia del nostro territorio per un paese più pulito ed accogliente. Sarà una prima giornata di pulizia che sarà poi riproposta periodicamente in altri punti del territorio comunale in futuro”.

“IREN è vicina al territorio ed ai cittadini” ha sottolineato Claudio Civa, Responsabile IREN della raccolta rifiuti per Parma e provincia “e contribuisce volentieri a questa iniziativa fornendo gratuitamente supporto logistico ed attrezzature necessarie al buon esito della raccolta dei rifiuti abbandonati”



L’iniziativa – aperta a tutti i cittadini – è promossa dal Comune in collaborazione con Legambiente-Aironi del Po; Istituto comprensivo di Sissa Trecasali; gruppi scout Agesci Fontanellato 1 e Parma Nord Ovest ed Iren.