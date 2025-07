Riaperta al traffico la “Ponzella” di Carzeto di Soragna, sulla provinciale 91

È stata riaperta nel pomeriggio di oggi (mercoledì 23 luglio) la “Ponzella” di Carzeto di Soragna sul torrente Stirone sulla strada Provinciale 91.

Il piccolo ponticello era stato danneggiato a metà giugno e, da oggi, torna ad essere nuovamente percorribile grazie agli interventi di sistemazione dei parapetti disposti dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma.

“Come preannunciato – commentano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri – abbiamo ripristinato le condizioni di sicurezza necessarie per poter riaprire al traffico la Ponzella che garantisce un valido collegamento tra la Bassa Est e la Bassa Ovest, specie tra i territori comunali di Soragna e San Secondo. Ora valuteremo di rafforzare ulteriormente i sistemi che impediscono l’accesso ai veicoli non autorizzati per evitare che, come accaduto in passato, i mezzi pesanti finiscano per danneggiare la struttura provocando così altri periodi di chiusura al traffico”.