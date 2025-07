Riaperto, a doppio senso di marcia, il ponte sullo Stirone a Scipione (Salsomaggiore)

Il ponte sullo Stirone a Scipione di Salsomaggiore Terme è maggiormente sicuro e, da questa mattina, è nuovamente aperto al traffico in entrambe le corsie di marcia a seguito del classico taglio del nastro da parte delle autorità e della benedizione da parte di don Bogdan Wilczewski.

L’infrastruttura – che si trova al km 3+640 sulla provinciale 57 Salsediana nel comune di Salsomaggiore Terme, al confine con Alseno (Pc) – è stata oggetto di un consistente intervento di messa in sicurezza coordinato dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma ed eseguito dalla ditta D’Addetta Spa di Berceto (Parma) per un importo complessivo di 620mila euro: 260mila dal ministero delle Infrastrutture; 100mila dalla Provincia di Parma e 260mila dalla Provincia di Piacenza nell’ambito di un intervento che rientra nel Programma di messa in sicurezza dei ponti della Provincia di Parma come previsto dalla Legge 126 del 2020 Piano Ponti finanziata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

L’intervento, nel dettaglio, ha riguardato il consolidamento dell’impalcato e l’adeguamento delle barriere di sicurezza a bordo ponte. Mentre negli ultimi giorni, dopo le prove di carico, si è provveduto alla pavimentazione e alla realizzazione della segnaletica orizzontale.

“Ripristiniamo, con maggiore sicurezza – commenta Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia di Parma con delega alla Viabilità – un importante via di collegamento tra le province di Parma e Piacenza. Il cantiere del ponte di Scipione è stato avviato a metà marzo ed i lavori si sono conclusi entro la metà di luglio, garantendo quasi sempre la percorribilità della strada a senso unico alternato durante i lavori. Una dimostrazione di efficienza d’azione da parte del Servizio Viabilità della Provincia e della ditta incaricata. Sottolineo, con soddisfazione, il lavoro interistituzionale in coordinamento con la Provincia di Piacenza ed il Ministero e la capacità di dare concretezza ai progetti da parte delle Province, come in questo caso, nel momento in cui sono destinatarie di risorse”.

“L’attuazione di questo intervento per il ponte sullo Stirone lungo la Strada Provinciale Salsediana, tra i territori comunali di Alseno e Salsomaggiore Terme, costituisce – osserva Franco Albertini, vicepresidente della Provincia di Piacenza – un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale. Per la gestione dei ponti che attraversano il confine amministrativo di più territori è in corso, da qualche anno, un importante lavoro di collaborazione tra la Provincia di Piacenza e le Province limitrofe (la prima è stata proprio la Provincia di Parma): considerare tali opere un oggetto unico indipendentemente dalle competenze amministrative consente di effettuarne una gestione unitaria, e ciò comporta sensibili benefici sia per gli stessi manufatti sia per l’utenza stradale, a vantaggio della sicurezza di tutti”.

“Si tratta di un importante investimento – sottolinea Luca Musile Tanzi, sindaco di Salsomaggiore – che ha visto il coinvolgimento di Stato e province su un’arteria strategica di collegamento con il territorio piacentino, fondamentale per Salsomaggiore e utilizzata ogni giorno da centinaia di cittadini. Oggi possiamo contare su un ponte più sicuro, sia dal punto di vista strutturale che per quanto riguarda la sicurezza stradale”.

“La sicurezza viene prima di tutto – evidenzia Davide Zucchi, sindaco di Alseno -. C’è stato un po’ di disagio nelle ultime settimane per chi, quotidianamente, utilizza questa strada. Tuttavia la sicurezza va privilegiata. Nel Piacentino abbiamo visto due ponti cadere e, quindi, siamo consapevoli di quanto sia importante intervenire per manutenere le nostre infrastrutture”.