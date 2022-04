Riapre al pubblico il Castello di Compiano

Il Castello di Compiano riaprirà al pubblico venerdì 15 aprile p.v., in un felice periodo di fervore, grazie alla candidatura di Compiano a “borgo dei borghi” e in occasione delle imminenti festività Pasquali, in seguito al rinnovo di gestione del bene monumentale a favore della società Borgo Casale srl di Albareto e a numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tra questi l’importante riallestimento delle sale adibite a Casa-Museo Raimondi-Gambarotta. Tale azione è nata dalla volontà di rafforzare l’identità del luogo abitativo attraverso la sistemazione delle sale già aperte al pubblico e la riapertura di altri spazi, seguendo criteri filologici il più vicino possibile all’originario allestimento previsto dalla Marchesa Lina Raimondi in occasione del lascito testamentario del 1987, tramite la ricerca dell’atmosfera autentica horror-vacui, tipica del collezionismo eclettico 800- 900sco. Ciò è stato possibile grazie anche all’esposizione di materiale conservato in depositi o mobilio precedentemente presente nelle camere dell’hotel.

Tutte le informazioni circa servizi erogati, orari di apertura, tariffe, esperienze e pacchetti turistici sono pubblicati sul rinnovato sito internet, nella duplice versione italiano e inglese.

Un’importante novità rispetto agli anni passati, è l’orario di apertura dei musei al pubblico, che si arricchisce nei mesi di giugno e settembre, delle giornate di venerdì e lunedì, al fine di seguire le indicazioni dettate degli standard minimi di apertura previsti dai LUQ (Livelli Uniformi di Qualità per i Musei). La proposta dell’apertura nella giornata di lunedì, in mesi parzialmente di alta stagione, nasce dalla registrazione di pernottamenti presso la struttura alberghiera nella notte della domenica e nell’offrire la possibilità di visitare le collezioni nella giornata seguente.

Nei mesi di luglio e agosto è confermata l’apertura al pubblico tutti i giorni; sarà inoltre possibile riservare visite guidate private extra time in esclusiva su richiesta in qualsiasi altro giorno e orario dell’anno.

La visita ai musei è sempre guidata; per questo è vivamente consigliata la prenotazione, soprattutto il sabato e la domenica, nel rispetto del numero massimo di 15 visitatori per volta, come da protocolli sanitari ancora in vigore.

A Giugno, compatibilmente con le condizioni metereologiche, sarà prevista l’apertura della piscina, servizio rivolto sia agli ospiti dell’hotel, sia a clienti esterni, al quale sarà affiancata l’avviamento del pool-bar.