Riapre il Castello di Compiano

Il Castello di Compiano riaprirà venerdì 28 Maggio p.v., dopo oltre 6 mesi di chiusura forzata in seguito alle disposizioni governative anti Covid e a interventi di manutenzione straordinaria, prossimi al termine.

Negli scorsi mesi, nell’attesa di poter essere nuovamente fruibile al pubblico, la società che ha in gestione il bene architettonico, tra i maggiori simboli della Valtaro, ha lavorato al rinnovo del sito internet, nella duplice versione italiano e inglese. Il portale contiene tutte le informazioni riguardanti le “tre anime” del Castello di Compiano: le raccolte d’arte (Casa-Museo Raimondi Gambarotta, Museo Massonico e Museo Enogastronomico), l’Hotel-Relais a 4* e il Ristorante-Panigacceria.

Altra novità rispetto agli anni passati, è l’orario di apertura dei musei al pubblico, che si arricchisce nei mesi di maggio e giugno e da settembre a dicembre, della giornata di venerdì, mentre a luglio e agosto è confermata la possibilità anche infrasettimanale. Sarà inoltre possibile riservare visite guidate private extra time in esclusiva.

La visita ai musei è sempre guidata; per questo è richiesta la prenotazione, soprattutto il sabato e la domenica, nel rispetto del numero massimo di 10 visitatori per volta, come da vigenti protocolli sanitari.

Il 4 Giugno, compatibilmente con le condizioni metereologiche, è prevista l’apertura della piscina, servizio rivolto sia agli ospiti dell’hotel, sia a clienti esterni, al quale sarà abbinato il servizio di pool-bar.

Ricchissimo e variegato, il programma degli eventi per la stagione estiva e autunnale, che prevedrà domeniche dedicata alla famiglia, grazie a visite guidate tematiche “attive” che coinvolgeranno i più piccoli, aperitivi “letterari” a bordo piscina, visite in notturna a lume di candela, incontri culturali legati al bicentenario della morte di Napoleone, oltre a una mostra temporanea legata alla manifattura artigianale delle ceramiche del Ferlaro di Collecchio, collezionate e amate da Lina Raimondi Gambarotta, ultima proprietaria del Castello.

Il calendario delle manifestazioni sarà presto pubblicato sul sito internet ufficiale del Castello e sui relativi canali social; a tal riguardo si informa che stato attivato un nuovo servizio di newsletter, grazie al quale gli utenti registrati, saranno informati di tutte le novità.