Ricatto a luci rosse a Collecchio: arrestata 25enne

I carabinieri della Stazione di Collecchio, nella serata di ieri hanno arrestato una 25enne straniera, per estorsione nei confronti di un commerciante.

Il tutto inizia circa 9 mesi fa quando la donna avvicina l’uomo ed ha una serie di incontri per consumare rapporti sessuali. Durante alcuni di questi, di nascosto, registrata dei video. Per l’uomo inizia un vero e proprio incubo. La donna, approfittando anche di una sorta di soggezione della vittima lo ricatta, chiedendo ripetutamente denaro dietro la minaccia di divulgare i video.

All’inizio, per paura, l’uomo consegna diverse somme di denaro, che nel tempo arrivano a sfiorare i 25.000 euro. La 25enne non si faceva poi problemi ad esibirsi sul proprio profilo social mentre ballando mostrava le numerose banconote ricevute. L’uomo, dopo l’ennesima richiesta di denaro, resosi conto che mai sarebbe entrato in possesso dei video, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della Stazione, che subito hanno organizzato un servizio.

I militari, infatti, appreso che la donna, a breve, sarebbe andata a prelevare dei soldi, hanno fotocopiato ed annotato i numeri di serie delle banconote che la vittima doveva consegnare. Si appostavano a pochi metri dall’abitazione e dopo che la 25enne si è allontanata con quanto ritirato in borsa, è stata fermata.

Al termine delle formalità di rito è stata arrestata per estorsione aggravata e continuata e condotta presso il carcere femminile di Modena.