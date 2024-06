Ricercato da tre mesi per violenza sessuale: arrestato dai carabinieri e portato in carcere

L’uomo era stato condannato a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale su una giovane di 20 anni. Individuato verso mezzogiorno di sabato 22 giugno 2024 in una “tavola calda” in centro a Parma.

Sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Piacenza, insieme ai colleghi del Reparto Operativo di Parma, a rintracciare il posturologo 63enne italiano sul quale pendeva l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Bologna.

Era ricercato per violenza sessuale su una giovane 20enne commessa durante una prima visita nel suo studio di Reggio Emilia e successivamente in un’altra nello studio di Parma.

I fatti risalgono al marzo del 2019 : la giovane 20enne si era rivolta al posturologo parmigiano dopo essere stata vittima di un incidente stradale. Nel corso delle visite il professionista avrebbe toccato la ragazza nelle parti intime e avrebbe compiuto dei veri e propri atti sessuali. Dopo le visite la ragazza ha parlato con la madre e il fidanzato e ha presentato denuncia nei confronti del posturologo in Questura a Reggio Emilia.

Le indagini, condotte per verificare il racconto della vittima e i riscontri tecnici eseguiti – tracce di dna sono state trovate sugli slip della giovane – consentirono di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a carico dell’uomo.

Nel febbraio del 2022 veniva condannato a sei anni e sei mesi di reclusione. La sentenza, emessa dal Tribunale di Parma e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, diveniva definitiva il 5 marzo 2024 e da allora il professionista si è reso irreperibile.

I militari del Reparto Operativo sono riusciti ad individuarlo con un’articolata attività investigativa ed attraverso verifiche e controlli in luoghi che spesso sono al centro di attenzioni investigative.

L’arrestato, una volta concluse le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Parma a disposizione dell’autorità giudiziaria.