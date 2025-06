Ricercato da un mese ruba alcolici e minaccia la commessa di un supermercato: arrestato

I Carabinieri lo hanno fermato subito dopo i fatti nei pressi della stazione ferroviaria. Dentro lo zaino sono state rinvenute due bottiglie di alcolici e generi alimentari risultati provento della rapina al supermercato.

Le successive indagini hanno rivelato l’esistenza di un ordine di ripristino per la carcerazione, che è stato notificato al 42enne prima di essere accompagnato in carcere.

È successo a Fornovo di Taro, dove Carabinieri della locale stazione hanno arrestato e tradotto nel carcere di Parma un 42enne straniero, ricercato da circa un mese, sul cui conto pendeva un provvedimento di ripristino per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Parma.

Secondo quanto ricostruito, alle 13 di sabato 21 giugno, la commessa di un supermercato locale si è accorta che un uomo stava tentando di uscire con della merce non pagata nascosta nello zaino. Dopo essere stato fermato all’uscita, l’uomo, per potersi garantire la fuga, avrebbe minacciato la commessa di farle del male se l’avesse seguito.

La commessa, spaventata, ha subito chiamato il 112 segnalando il furto, ormai degenerato in rapina a causa della minaccia, fornendo la direzione di fuga e dettagli sull’abbigliamento e della fisionomia dell’uomo.

E nei pressi della stazione ferroviaria di Fornovo, i militari hanno notato un uomo vestito in modo corrispondente alla descrizione fornita dalla commessa. Alla vista della pattuglia, ha tentato di defilarsi togliendosi lo zaino e nascondendolo dietro una pianta, ma è stato subito fermato.

Durante il controllo, nello zaino i militari hanno rinvenuto due bottiglie di vino e alcuni generi alimentari di modesto valore, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza né fornire prove d’acquisto.

I Carabinieri a questo punto lo hanno accompagnato in caserma e identificato in un 42enne straniero residente a Parma, con precedenti penali per vari reati. Approfondendo il controllo nelle banche dati, i militari hanno accertato l’esistenza del provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di Parma, relativo a una condanna definitiva per resistenza a pubblico ufficiale, con una pena detentiva di 11 mesi e 9 giorni.

L’uomo era ricercato da inizio mese, data in cui aveva fatto perdere le proprie tracce dall’indirizzo di residenza e coincidente con all’emissione del provvedimento restrittivo.

Al termine degli accertamenti e acquisiti i necessari riscontri probatori, il 42enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per rapina e, dopo la notifica dell’ordine di carcerazione, è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto nel carcere di Parma dove sconterà la pena comminatagli.