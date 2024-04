Riciclavano autoveicoli a Fidenza, responsabili denunciati

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in atto dai Carabinieri alla Compagnia di Fidenza in collaborazione con personale dell’A.S.L. – A.R.P.A.E. di Fidenza.

I militari della compagnia, nell’ambito di un servizio che mirava a tutelare gli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio, oltre a quelli della sicurezza della giurisdizione, coadiuvati dagli ispettori di ARPAE, hanno effettuato l’ispezione di alcune aziende che effettuano attività di riciclo di autoveicoli site nella provincia di Parma. Nel corso della specifica attività sono state verificate le licenze, la quantità e qualità dei materiali in deposito e le autorizzazioni amministrative.

Il titolare di una delle attività controllate è risultato inottemperanti a precedenti ordinanze di sgombero emesse dall’autorità comunale, nella circostanza 34 veicoli usati, parti di autovetture e diverse decine di pneumatici sono stati sequestrati in quanto accumulati in violazione delle previste normative sulla gestione e trattamenti di rifiuti speciali.

Oltre alla segnalazione a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, per i responsabili sono scattate anche le previste sanzioni amministrative (per diverse migliaia di euro). I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, in collaborazione con i Reparti Speciali ed Enti territoriali, proseguiranno con analoghi controlli a tutela dei territori.