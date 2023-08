Ricomposto il piede della copia del gruppo del Sileno al Parco Ducale

Nel gruppo scultoreo del Boudard che comprende Sileno, Egle, Mnasilo e Cromi (una copia da calco dell’opera originale del 1766 in marmo di Carrara) posizionata nelle aree verdi adiacenti il Tempietto d’Arcadia il piede spezzato da un atto vandalico, poche settimane fa, è stato ripristinato. Il frammento con le falangi del Satiro è stato rimesso al suo posto grazie ad un intervento che ha utilizzato apposite malte con tempi di presa prolungati.

“Qualcuno, intenzionalmente, ha voluto creare un danno ad un’opera d’arte in uno dei luoghi più belli e rinfrancanti della città. Il recupero della statua è stato rapido e nel prossimo anno l’intera scultura sarà sottoposta ad un restauro conservativo. L’attività dell’Assessorato alla Cultura è costante nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio di bellezza” sottolinea il Vice Sindaco e Assessore a Cultura e Turismo Lorenzo Lavagetto “e prosegue in questa estate che ha visto Parma letteralmente invasa dal turismo nazionale ed internazionale. La copia del Sileno non sarà spostata, mentre l’originale sara’ in mostra nel Chiostro della Fontana del Complesso di San Paolo dal prossimo autunno. L’episodio che l’ha interessata è tanto più deprecabile quanto più si possegga una sensibilità verso l’arte, la storia della nostra città e il suo tesoro monumentale. Non è chi osserva che deve lasciare un segno, sono le opere d’arte che lo lasciano dentro di noi.”