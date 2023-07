Riconosce in via Passo Buole la bici che gli avevano rubato in dicembre: 29enne denunciato per ricettazione

Percorre Via Passo Buole e riconosce la bicicletta che gli era stata rubata nel cortile di casa lo scorso mese di dicembre. Immediata la segnalazione al numero d’emergenza 112. Nei guai è finito un 29enne moldavo, ma residente in Italia, che dopo essere stato identificato e accompagnato in caserma, è stato denunciato. Il proprietario, un parmigiano di 69 anni, aveva denunciato il furto della sua bicicletta lo scorso 26 dicembre, quando l’ha vista transitare, non ha avuto dubbi ed ha chiamato i Carabinieri.

Sul luogo della segnalazione è intervenuta la pattuglia della Sezione Radiomobile che ha fermato il giovane. In caserma la vittima del furto, denuncia alla mano e avvalendosi di alcune foto, ha riconosciuto la bicicletta in ogni suo dettaglio. Che, al termine delle formalità di rito, è così tornata in suo possesso. Per il giovane moldavo è scattata la denuncia per ricettazione.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma