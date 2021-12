Ricordando Berre, cena e festa di ABC in ricordo di Bernardo Cinquetti

Ricordando Berre, è una serata organizzata da Abc – Associazione Bernardo Cinquetti, a 3 anni dalla prematura scomparsa dell’artista il 30 novembre 2018.

La serata con cena e intrattenimento avrà luogo venerdì 10 dicembre presso la sede dell’associazione in via Langhirano 170/a Parma dalle 20,15 in poi.

Parteciperanno amici e artisti che hanno collaborato con Cinquetti, nel suo originale percorso di intellettuale, musicista, scrittore, autore, sceneggiatore, fumettista che porteranno ricordi e rivisitazioni dei lavori di Cinquetti.

“Bernardo è scomparso 3 anni fa, ma noi sappiamo che non è esattamente così – spiega Grazia Cinquetti, presidente dell’associazione – è ancora molto presente non solo nel ricordo di tanti amici, ma anche nel lavoro e nella vita dell’associazione. Quella di venerdì sarà una serata tra amici in cui si cena, si canta, si fanno progetti per il futuro. Una serata di quelle che piacevano anche a Bernardo”.

La serata sarà anche l’occasione per fare il punto sull’attività e i prossimi progetti di Abc e per gli auguri natalizi dei soci.

Green Pass obbligatorio.

Ancora pochi posti disponibili.

Per prenotarsi scrivere a: abc.associazioneberrecinquetti@gmail.com