“I giardini di marzo” alla Casa della Musica

“I giardini di marzo” è uno spettacolo teatrale e musicale, ideato e prodotto da “Pensieri e Parole – Omaggio a Lucio Battisti” in collaborazione con l’associazione culturale VocinArte, che ripercorre le principali tappe della carriera artistica di Lucio Battisti in collaborazione con Mogol e le canzoni scritte per grandi voci come Mina e Patty Pravo. Sul palco le narrazioni scritte da Raffaele Rinaldi (alla cui memoria è dedicata la serata), si alterneranno alle canzoni eseguite dal vivo dal gruppo musicale Pensieri e Parole, progetto acustico composto da Michele Manfredi (voce e basso), Enrico Fava (piano e tastiere), Ivan Zaccarini (voce e percussioni), Emilio Vicari (voce e chitarra), con le voci soliste di Paolo Chiesa e Rose Ricaldi, che è anche voce narrante.