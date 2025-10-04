Ricordata Norma Cossetto e richiesta al Comune di Parma l’inaugurazione ufficiale del Parco in suo nome

Si è svolta oggi, 04 ottobre 2025, alle ore 10:30, in via Martiri delle Foibe presso il Parco Norma Cossetto, nella città di Parma, davanti all’insegna del parco stesso intitolato a Norma, la manifestazione patriottica denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi; che per il primo anno ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’evento, ha visto la presenza del Presidente del Consiglio Comunale Alinovi, dei consiglieri comunali Bocchi e Tramuta, del consigliere regionale Occhi, delle associazioni: Istituto del Nastro Azzurro, Associazione Nazionale Carristi d’Italia, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, Associazione Nazionale Carabinieri, e di moltissimi cittadini.

“Il ricordo e la memoria sono importanti – dichiarano gli organizzatori del Comitato 10 Febbraio locale – il sacrificio di Norma Cossetto, la studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, non può e non deve essere dimenticato. Dopo la deposizione di una rosa, abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane italiana.

È stata una manifestazione condivisa che ha goduto dell’apprezzamento di tutti i cittadini presenti.

Eventuale: Per questo – concludono gli organizzatori – chiediamo all’amministrazione comunale di provvedere all’inaugurazione ufficiale del parco intitolato a Norma Cossetto, insignita della medaglia d’oro al merito civile. A sostegno di questa richiesta siamo pronti ad avviare una raccolta di firme tra la popolazione.”

Comitato 10 Febbraio di Parma