Ricorsi per liste escluse, Cavandoli (Lega): “A Parma il PD sostenga la partecipazione di tutti come fa la Lega”

“Per quelli che sembrano essere meri cavilli burocratici, è stata espulsa dalla competizione per le amministrative della nostra città la lista Parma Città Pubblica. La candidata a sindaco Roberta Roberti, dopo la sconfitta al Tar, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Per sostenere le spese ha avviato una raccolta fondi alla quale ho aderito in prima persona. C’è da chiedersi perché il Pd, il partito tanto ‘democratico’, non abbia fatto altrettanto. Ha forse paura del sano confronto? La Lega, a differenza dei Dem, non usa la bandiera della democrazia solo per gli slogan elettorali e dimostra anche oggi concretamente la propria solidarietà e l’aiuto concreto perché la competizione elettorale abbia la più ampia partecipazione. Solo così i parmigiani potranno scegliere democraticamente il loro nuovo sindaco”.

Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli.

Questo il link della raccolta fondi per il ricorso al Consiglio di Stato: https://gofund.me/ac7ad546