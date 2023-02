Riduzione rifiuti tessili: Upsy, il progetto della parmigiana Francesca Passeri in fiera a Didacta (Firenze)

Nel più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, la Fiera Didacta Italia, che si terrà a Firenze dall’8 al 10 marzo, la fashion upcycler e designer parmigiana Francesca Passeri presenterà il format didattico U.P.S.Y. (acronimo per Unique Planet Sustainable Young) che ha ideato e basato sull’upcycling di scarti tessili come momento di educazione alla circolarità in aula.

Lo scorso novembre, per affrontare il tema della riduzione rifiuti con un processo di trasformazione di materia tessile in creatività, la designer era stata appoggiata da tre scuole (Ente Ciofs FP-ER, Istituto Salesiano San Benedetto e I.P.S.I.A. Primo Levi) per raccogliere abiti jeans a favore di un’opera artistica giovanile che vivrà la sua inaugurazione a marzo, insieme ad altre espressioni giovanili, all’interno dello stand di Didacta, collocato nell’area associazioni green con WWF, Marevivo e Legambiente, al piano terra del Padiglione Spadolini Fortezza da Basso.

Il capoluogo toscano per tre giorni si trasformerà nella capitale europea della scuola del futuro, “Dall’armadio, all’aula, all’autonomia” si intitola il workshop diretto dalla designer come momento formativo per docenti e dirigenti per accendere i riflettori sulle competenze necessarie per fare della circolarità un’occasione di economia e lavoro “verso una nuova generazione di eco-professionisti” come spiega Francesca Passeri, che è anche formatrice in diversi enti e ITS del territorio.

Il progetto sarà presentato anche all’interno di un evento organizzato da Fiere di Parma il 4 e 5 marzo, “Wake Up!” rivolto alle tendenze e alle espressioni dell’estro giovanile. Questa volta lo stand presenterà accessori upcycled del brand www.mhudi.it di cui Francesca è titolare oltre ad un’area dedicata alle scuole con le quali collabora, IPSIA Primo Levi di Parma , IISS A. Berenini di Fidenza e IPSAS Aldovrandi Rubbiani di Bologna.