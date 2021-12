Rifiuta droga, pestato un 18enne in viale Toschi

I militari della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato per rapina e lesioni aggravate tre giovani tunisini tra i 18 e 20 anni gravati da precedenti di polizia ed in Italia senza fissa dimora.

Nel pomeriggio del 6 novembre, i tre, in Viale Toschi all’altezza del ponte Verdi hanno fermato un 18enne chiedendo se volesse acquistare dello stupefacente.

Al rifiuto, arrabbiati, gli hanno intimato di consegnarli il cellulare ed all’improvviso uno dei tre l’ha immobilizzato mentre gli altri hanno iniziato a colpirlo con pugni in viso ed alla nuca fino a farlo rovinare a terra in stato confusionale. Soccorso da alcuni passanti, dolorante e confuso, faceva rientro in casa. I genitori vedendolo sofferente lo hanno accompagnato presso l’ospedale dove gli veniva diagnosticata la frattura della mandibola e tumefazione al volto con una prognosi di 40 giorni.

Dimesso ha presentato denuncia presso i carabinieri. Sulla scorta delle accurate descrizioni fornite dalla vittima, sono state avviate le indagini al termine delle quali, grazie alla conoscenza dei soggetti che gravitano nella zona del Parco Ducale, Ponte Verdi e Viale Toschi ed all’attività sviluppata sui canali social, i militari hanno ristretto i possibili autori ad una rosa di pochi giovani che sono rientrati in un fascicolo fotografico. La vittima, visionandolo, li ha riconosciuti, poiché oltretutto nel corso dell’aggressione erano senza mascherina. I giovani sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per rapina e lesioni gravi.