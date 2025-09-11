Rifiuti che valgono: a Sorbolo Mezzani arrivano gli EcoPunti che premiano i cittadini virtuosi

Conferire correttamente i rifiuti non sarà più solo un gesto di responsabilità ambientale, ma anche un’occasione di risparmio. Da ottobre, i cittadini e le attività commerciali di Sorbolo Mezzani potranno accumulare EcoPunti da convertire in sconti sulla bolletta rifiuti, grazie a un innovativo sistema informatizzato promosso dal Comune in collaborazione con Iren Ambiente Parma.

Il nuovo progetto punta a potenziare i Centri di raccolta differenziata e a incentivarne l’utilizzo. Ogni conferimento – differenziato per tipologia e quantità – sarà registrato dal sistema, che assegnerà automaticamente un punteggio. Gli EcoPunti raccolti nel corso dell’anno verranno trasformati in riduzioni sulla Tari, applicate a partire dalla prima bolletta utile del 2026.

Un meccanismo semplice, ma strategico: più si conferisce correttamente, più si risparmia.

Con questo passo, il Comune non solo premia i cittadini attenti all’ambiente, ma trasforma la raccolta differenziata in un gesto ancora più concreto e vantaggioso.