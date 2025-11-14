Rifiuti, Fregolent (IV): “Bene Parma capitale del riciclo”

“L’elezione di Parma a Capitale del riciclo della carta per la Paper Week 2026 è una grande notizia e un riconoscimento meritato. Parma dimostra che quando comunità, imprese e istituzioni lavorano insieme, l’economia circolare non è uno slogan ma un vantaggio”.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent che sottolinea: “Ogni parmense raccoglie oltre 90 kg di carta e cartone all’anno: numeri che parlano da soli e che raccontano una città che investe in cultura ambientale, innovazione e qualità dei servizi”.

“L’Italia è già leader europeo nell’economia circolare e nel riciclo: lo dicono i dati, non la propaganda. Ora dobbiamo continuare a rafforzare questa filiera strategica, sostenendo i territori virtuosi come Parma e dando alle imprese regole stabili e incentivi efficaci”.