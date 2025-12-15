Rifondazione Comunista Parma condanna l’attacco fascista al murales di Virginia Fereoli

Svastiche e scritte fasciste hanno coperto il murales dedicato a Virginia Fereoli al liceo Ulivi. Virginia aveva 17 anni quando è stata uccisa. La sua memoria meritava rispetto, non questo sfregio vile che offende le vittime di femminicidio e insulta i valori antifascisti di Parma.

Non è la prima volta che l’Ulivi viene colpito. Questi non sono gestiti isolati: sono attacchi deliberati per intimidire e cancellare la storia di Parma.

Questa città ha pagato con il sangue la Liberazione dal nazifascismo. Rifondazione Comunista farà tutto il possibile per contrastare questa cultura di odio.

Pretendiamo che il consigliere Vignali e l’assessore Bocchi condannino questo atto. Chi è sempre pronto a indignarsi per qualsiasi cosa succeda in città deve avere lo stesso zelo contro le svastiche. Basta parole di circostanza: vogliamo fatti concreti.

Organizzeremo iniziative pubbliche per ribadire i valori della Resistenza e dell’antifascismo. Faremo la nostra parte fino in fondo per impedire che la destra torni al governo di questa città.

Parma è e resterà antifascista.



Gian Luca Belletti

Segretario provinciale Federazione di Parma – Partito della Rifondazione Comunista