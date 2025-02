Riforma delle guide turistiche, incontro in municipio

L’Assessore alla Legalità Francesco De Vanna, il Delegato alla sicurezza Daniele Stefanì ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale Roberto Riva Cambrino hanno incontrato, nei giorni scorsi, una delegazione di guide turistiche locali afferente a Feder Confesercenti Pama. Con loro era presente anche il consigliere comunale Stefano Cantoni.

Nei mesi scorsi, infatti, è entrato in vigore il regolamento attuativo della riforma della professione di guida turistica e sono diventate operative le sanzioni per chi esercita illegalmente questa professione. L’esercizio abusivo della professione è punito con sanzioni che vanno da 3 mila a 12 mila euro.

Si è trattato di un incontro proficuo in cui sono state gettate le basi per recepire le novità in campo normativo con verifiche puntuali da parte degli enti locali per intervenire, anche attraverso gli agenti di Polizia Locale, nel rispetto della normativa stessa.