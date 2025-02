Rigenerazione Urbana: nuovo studentato in Strada dei Mercati

Il Consiglio Comunale approva la realizzazione di una nuova residenza universitaria per studentesse e studenti in Strada dei Mercati, a cura di Rosehope Italia S.r.l. Il progetto, che prevede la rigenerazione di un’area produttiva da tempo dismessa, vedrà al realizzazione di uno studentato che avrà un totale di 450 posti letto con fondi PNRR.

Più nel dettaglio, la proposta prevede la realizzazione di un edificio di 5 piani, con 390 camere di cui 306 singole, 60 doppie, e 24 per persone con disabilità. La struttura è dotata di servizi comuni ai piani destinati ad aree di preparazione e consumazione pasti, ed ulteriori servizi al piano terra destinati ad ingresso-reception ed ufficio amministrativo, sala musica, sala riunioni, palestra, lavanderia e locali di servizio per il personale. Il nuovo studentato si posiziona in un luogo strategico per raggiungere diversi dipartimenti universitari, quali Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Scienze Economiche e Aziendali, Scienze Medico-Veterinarie, Medicina e Chirurgia, sedi universitarie dislocate tra un raggio di 500 metri e 1.2 km di distanza dal nuovo studentato.

Il progetto prevede inoltre la sistemazione delle aree adiacenti al nuovo studentato, in particolare la porzione di collegamento tra Strada dei Mercati e Via Savani, al fine di contribuire fattivamente alla riqualificazione dell’area. La realizzazione dello studentato avrà riflessi positivi su diversi aspetti della vita del quartiere, dalla sua composizione demografica agli aspetti socio-economici della zona. È riconosciuto, infatti, che la presenza di studenti e studentesse che frequentano l’Università come “fuori sede” è in grado di animare pezzi di città, con effetti positivi sulla vita culturale, le attività commerciali e lo sviluppo di servizi, intensificando in questo modo i processi di rigenerazione urbana.

“Continuano gli interventi dell’amministrazione per rigenerare aree della città da tempo dismesse. Questo progetto risponde a una duplice esigenza: da un lato, contribuisce alla riqualificazione di un’area urbana in disuso, restituendola alla città; dall’altro, fornisce agli studenti un ambiente di vita e di studio moderno e funzionale. Questo intervento si inserisce in un più ampio contesto di politiche rivolte a favorire la crescita e lo sviluppo della nostra comunità, con particolare attenzione alla comunità giovanile”, commenta Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana.

Il progetto è in linea con le politiche giovanili che hanno portato, dapprima alla candidatura e, successivamente, all’aggiudicazione a Parma del titolo di Capitale Europea dei Giovani 2027: l’incremento del patrimonio destinato alla residenzialità universitaria risulta indispensabile per sostenere le politiche a favore delle nuove generazioni, promuovendo e rafforzando il ruolo di Parma Città Universitaria. Questo progetto si configura infatti come una misura Generazionale, secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvate dalla Giunta Comunale.