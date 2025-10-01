Rimossi i cartelli pubblicitari abusivi in diverse zone della città

Nelle scorse settimane il Comune di Parma ha rimosso 11 impianti pubblicitari abusivi installati tra luglio e agosto in diverse aree della città, provocando problemi di sicurezza e deturpando il decoro urbano. L’operazione ha interessato viale Europa, viale delle Esposizioni, via Sonnino, via Versailles, via Emilio Lepido, strada dei Mercati, via Traversetolo e via Langhirano, con il contestuale sanzionamento di tre ditte responsabili, diffidate e multate.

I cartelli abusivi erano spesso posizionati in zone pericolose per il transito e, in alcuni casi, erano stati venduti con vere e proprie truffe ai danni di privati cittadini. L’intervento è stato coordinato congiuntamente da Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia, Polizia Locale, Parma Infrastrutture e Settore Manutenzioni.

Dopo i sopralluoghi della Polizia Locale, le ditte coinvolte hanno ricevuto un verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada, con diffida alla rimozione entro 10 giorni e sanzioni pecuniarie comprese tra 430 e 1.731 euro per ciascun cartello. In aggiunta, dovranno rimborsare all’amministrazione i costi sostenuti per la rimozione coattiva e il deposito dei cartelli per 60 giorni.

“La rimozione degli impianti pubblicitari abusivi è un passo concreto per tutelare il decoro della città e garantire la sicurezza di tutti. Parma non può essere ostaggio di chi occupa spazi pubblici in maniera illegittima, arrecando danno all’ambiente urbano e, in alcuni casi, ingannando cittadini e imprese. Ringraziamo i settori comunali e la Polizia Locale per l’impegno con cui hanno seguito questa attività: continueremo a vigilare con fermezza affinché simili episodi non si ripetano e perché la città resti uno spazio ordinato, sicuro e rispettoso delle regole – hanno sottolineato Chiara Vernizzi, assessora alla Rigenerazione Urbana, e Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità -“.