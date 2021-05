Rinnovati gli spogliatoi e l’illuminazione del complesso sportivo di via Taro

Nuovi spogliatoi accoglienti, al passo con i tempi e soprattutto sicuri nel complesso sportivo di via Taro dove è stata rifatta anche l’area di accesso ed è stata potenziata l’illuminazione funzionale al campo da calcio. All’inaugurazione hanno preso parte Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma; Marco Bosi, Vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Parma, Michele Alinovi – Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche del Comune di Parma. C’erano anche rappresentanti dell’U.S. Astra, con il Presidente Roberto Foranzi, il vice Davide Ottaviani.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Pizzarotti, per la conclusione di un bell’intervento. “I nuovi spogliatoi ed il campo da calcio di via Taro sono in dialogo con Villa Parma ed il complesso 25 Aprile e costituiscono un ponte tra nuove e vecchie generazioni”.

Il Vicesindaco con delega allo Sport, Marco Bosi, ha parlato di un “intervento che si inserisce in un piano complessivo di riqualificazione di piccoli centri sportivi presenti sul territorio per migliorarne la sicurezza e la fruibilità; in un momento in cui le famiglie sentono l’esigenza di una rete di società sportive che le supporti dopo il lockdown”.

L’Assessore Michele Alinovi ha dichiarato: “Questo piccolo intervento nel Centro Sportivo di via Taro, gestito dalla storica società calcistica U.S. Astra, dimostra l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso il mondo dello sport, fondamentale per la crescita e la formazione die giovani”.

Il Presidente dalla U.S. Astra, Roberto Foranzi, ha parlato di un bell’intervento che ha messo a nuovo l’area esterna, spogliatoi e potenziato illuminazione del campo dove si allenano 4 squadre, compresa la 2° Categoria.

Il Comune di Parma ha investito circa 150 mila euro per dare seguito ai lavori nell’ambito del progetto inerente gli interventi di ristrutturazione, compresa rimozione amianto, di impianti sportivi, palestre e piscine del Comune di Parma.

L’intervento ha previsto il rifacimento della pavimentazione delle due direttrici principali di accesso da via Taro, contro il cancello, con contestuale potenziamento della zona a verde e messa a dimora di nuove alberature.

Inoltre è stata realizzata una pensilina di fronte all’asse degli spogliatoi.

Gli spazi interni degli spogliatoi sono stati completamente riqualificati con scelte progettuali tali da ridurre al minimo indispensabile le opere di demolizione, mantenendo, quindi, la struttura e rendendoli al loro interno funzionali e all’attività sportiva, riorganizzando gli spazi. Si tratta di un edifico completamente nuovo e antisismico. Sono stati rifatti la pavimentazione, le pareti interne, i bagni, le docce e gli impianti elettrici e di riscaldamento. Rifatto anche il tetto con la rimozione della copertura in amianto e sostituzione con materiale a norma.

Potenziata anche l’illuminazione del campo da gioco sul lato est, con il posizionamento di ulteriori tre pali completi di proiettori.