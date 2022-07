Rintracciato e denunciato 17enne che aveva rapinato un coetaneo in viale Toschi

Nella mattinata odierna, ad esito di accertamenti investigativi posti in essere dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, è stato deferito in stato di libertà alla Procura dei Minori di Bologna un giovane classe 2005, extracomunitario, il quale si sarebbe reso responsabile di una rapina aggravata, consumata in data 14 giugno scorso in Viale Toschi, ai danni di altro minorenne.

In tale occasione, il presunto autore della rapina, avrebbe sottratto, con minacce e violenza, la somma di 200 euro in contanti ed un anello, che erano nella disponibilità della persona offesa.

Successivamente, il 20 giugno, la vittima della precedente rapina, transitando nuovamente in Viale Toschi in compagnia di un conoscente, anche quest’ultimo minorenne, riconosceva l’autore del reato prima descritto. In tali circostanze, il conoscente della persona offesa cercava di scattare una foto al presunto rapinatore, il quale avrebbe reagito con violenza, aggredendo lo stesso e sottraendogli il telefono cellulare per poi buttarlo nel greto del torrente Parma, al fine di assicurarsi l’impunità.

I militari, grazie ad una serie di riscontri investigativi del tipo testimoniale, riuscivano ad individuare varie responsabilità in capo al minore che veniva segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma