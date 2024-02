Rintracciato e denunciato 34enne autore di vari furti nei parcheggi della città

Denunciato dai Carabinieri di Parma Centro un 30enne rumeno residente in città, ma di fatto senza fissa dimora pregiudicato, responsabile del tentato furto commesso alcuni mesi fa all’interno del Parking Ghiaia. Sorpreso dalla vigilanza a gironzolare nel parcheggio in una precedente circostanza ha chiesto del denaro o …sarebbe tornato a finire il lavoro.

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Parma nel contrastare il fenomeno della microcriminalità, con particolare attenzione ai reati così detti “predatori”, che creano un grande allarme sociale.

L’episodio risale ad alcuni mesi fa quando il 30enne, intorno alla mezzanotte di un venerdì, dopo essersi introdotto all’interno del parcheggio, attraverso una rampa d’accesso, delimitata da una sbarra ha tentato di forzare le casse automatiche.

L’uomo con un grosso cacciavite si è accanito contro l’apparecchiatura, che seppure non ha ceduto, è stata gravemente danneggiata all’altezza del lettore delle banconote, rendendola di fatto inutilizzabile con notevole disagio per la clientela.

L’episodio è stato denunciato dai responsabili della società che gestisce il parcheggio, che nella circostanza hanno consegnato ai Carabinieri le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza installato nella struttura.

Le telecamere anche in questa occasione hanno ripreso l’intera scena ed il suo protagonista, che ha agito a volto scoperto, e pertanto immediatamente riconosciuto dai militari.

L’uomo assai noto per essersi reso protagonista di numerosi episodi di questo genere, in una circostanza antecedente, era stato individuato dalla vigilanza mentre gironzolava in un altro parcheggio, con propositi poco piacevoli ed era stato allontanato. Prima di andarsene però con tono spavaldo “consigliava” ai due addetti alla sicurezza di dargli dei soldi altrimenti sarebbe tornato ed avrebbe continuato a fare danni.

I due dipendenti naturalmente non hanno soddisfatto la sua richiesta, riferendo l’accaduto ai Carabinieri.

A conclusione dell’attività investigativa, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il 34enne rumeno è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di tentato furto e tentata estorsione.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma