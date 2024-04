Riparte il corso per entrare a far parte della Divisione Veterinaria della Pubblica

L’Assistenza Pubblica di Parma ha da poco attivato un innovativo e fondamentale servizio: si tratta di una vera e propria divisione veterinaria, a disposizione dei cittadini e dei loro amici animali.

La Pubblica, da sempre sensibile e attenta al benessere della sua città, ha deciso di promuovere questa attività con l’obiettivo di garantire la tutela e il benessere, non solo dei parmigiani, ma anche quello dei loro animali d’affezione.

Il servizio, per tutti gli animali domestici e i loro padroni, prevede l’utilizzo di mezzi appositamente attrezzati e gestito da volontari, veterinari e non, con formazione specifica organizzata proprio presso la sede dell’Assistenza Pubblica, in viale Gorizia, 2/A, Parma.

Il corso inizia il 17 aprile 2024 e si svolgerà, ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 20:30 alle 22:30. Gli argomenti che verranno trattati sono: la normativa sul soccorso e sul benessere degli animali d’affezione; il comportamento e la comunicazione del cane e del gatto e, in particolare, le corrette modalità di contenimento e manipolazione; la gestione e il recupero dell’animale traumatizzato; il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; cenni sui doveri e comportamenti del volontario.

Per diventare volontari e partecipare al corso, occorre iscriversi tramite il link: https://my.yesnology.com/welcomenoinvitation/ee9c1300-424d-447a-a392-427cbfc794ff

«Gli animali domestici – ha dichiarato Maurizio Romanelli, Consigliere Assistenza Pubblica Parma e Responsabile dell’iniziativa – sono ormai diventati a tutti gli effetti parte integrante delle famiglie, siano esse piccole o grandi. Con la loro sola presenza riempiono le nostre giornate, ci tengono impegnati, ci tirano su di morale e quando sono loro a stare male noi ci preoccupiamo.

Spesso però ci troviamo di fronte a circostanze che rendono difficile la loro cura ed il trasporto del proprio amico a 4 zampe. È in questi frangenti che vogliamo esserci con i nostri volontari, è questa la ragione che ci spinge a cercarne di nuovi ed a continuare nell’aggiornamento di quelli che già lo sono, perché “Vicini al tuo pet, vicini alla tua famiglia”.

Con il nostro servizio, aiutiamo le persone che da sole non potrebbero raggiungere il proprio veterinario di fiducia o necessitano di un trasporto non derogabile per una situazione critica.

Questo nuovo corso di formazione vuole porre l’accento proprio sulla cura dei nostri amici che, come per quella umana, dà la possibilità di vivere una vita sana e in salute il più a lungo possibile in nostra compagnia. Abbiamo scelto di farlo attraverso una preparazione adeguata, teorico – pratica che possa consentirci di trasmettere la sicurezza ai proprietari di non sentirsi soli nel momento del bisogno.».