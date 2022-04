Ritorna il fischio del treno nel cuore di Parma. Riparte il servizio di visita turistica del Parma Train Tour da oggi, venerdì 15 aprile. Mantenendo il punto di partenza sempre da Piazza Garibaldi alle 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30 sarà possibile fino ad ottobre acquistare il ticket direttamente presso lo staff di bordo (oppure www.parmatraintour.com per 8 euro prezzo ordinario e 3 euro per bambini fino a 5 anni o 6 euro per bambini dai 6 ai 10 anni) e partire alla scoperta del centro storico di Parma.

Il servizio è pet friendly e accessibile a tutti.