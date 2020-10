Ripiano di tutti i debiti pregressi: ora un nuovo inizio dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona

“L’approvazione avvenuta nella seduta di ieri, senza alcun voto contrario, da parte del Consiglio Comunale di Parma del ripiano delle perdite pregresse di ASP, dal 2011 al 2019, per un importo di quasi 5,6 milioni di euro, rappresenta per l’Azienda di Servizi alla Persona della Città e del Distretto un momento di svolta, consentendole di ritrovare il necessario equilibrio economico.”

Lo scrive l’Amministratore unico di ASP Parma Gianluca Borghi: “Desidero innanzitutto esprimere il mio ringraziamento, a nome di ASP, al Sindaco Pizzarotti, agli assessori Rossi e Ferretti ed a tutti i Consiglieri Comunali per questa scelta, che motiva ancora di più ASP alla piena attuazione delle misure contenute nel piano programmatico già approvato dalla Assemblea dei Soci.

Tra le azioni più significative che ci impegnano ora ed in futuro, voglio ricordare, l’ampliamento del volume e della gamma di servizi forniti (housing sociale, servizi di prossimità rivolti a soggetti con demenza e loro caregiver, nuovi servizi per disabili e minori), l’incremento della redditività del patrimonio immobiliare disponibile, l’allineamento dei rimborsi sanitari ai maggiori costi derivanti dal rinnovo contrattuale del 2018, la riduzione dei costi amministrativi con riorganizzazione delle attività e riduzione del personale, la ridefinizione della dotazione organica volta a riallocare i dipendenti a ridotte capacità lavorative nell’ambito di attività che assicurino una remunerazione, la riduzione dei costi per consulenze.

Pur nella situazione difficilissima derivante da COVID-19, che ha colpito anche economicamente il sistema dei servizi alla persona, il mio impegno, e quello di tutta l’Azienda Pubblica sarà coerente con la scelta coraggiosa del Comune di Parma, assicurando il pieno equilibrio di bilancio, nello sviluppo di nuovi servizi che pongano al centro l’innovazione delle prassi sociali.”